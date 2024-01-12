Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком

Сенатор из Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил свое недовольство заявлением президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары украинской армии по России. Об этом пишет РИА Новости.

Цеков призвал Кариса следить за своим языком и не делать «никчемных заявлений в адрес России». Он также добавил, что президент Эстонии ничего не представляет в своей стране и в мире, и его слова являются маргинальными.

Цеков также предупредил, что если Карис продолжит свои высказывания, то может втянуть НАТО в войну с Россией, и тогда Эстония получит удары по своей территории.

Также президент Эстонии Алар Карис заявил, что тема перемирия в конфликте между Россией и Украиной на Западе поднимается, чтобы узнать настроения в этом вопросе. Его слова с пресс-конференции с Владимиром Зеленским передает «Европейская правда».

«Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения», — сказал Карис.

По его словам, давление на Украину не принесет успеха, пока союзники на Западе будут сохранять единство.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.