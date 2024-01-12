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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов по Йемену

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов США и Британии по Йемену

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Mike Segar/Reuters

Россия запросила на пятницу, 12 января, проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами, которые США и Великобритания нанесли по Йемену. Об этом в своем Telegram-канале сообщает постоянное представительство РФ при ООН.

Как сообщили ТАСС в постпредстве, встреча запланирована на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов, проведенных США и Великобританией по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене, цели были успешно достигнуты.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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