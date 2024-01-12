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Посольство выпустило рекомендации для россиян в Эквадоре

Посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам в Эквадоре

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Vicente Gaibor del Pino/Reuters

Посольство России опубликовало рекомендации россиянам, которые находятся в Эквадоре. Об этом заявил посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан, передает газета «Известия».

«Рекомендуем избегать мест вблизи тюрем, вокруг которых чаще всего происходят столкновения преступников с силовиками. Я прошу внимательно следить за нашей информацией и за информацией из эквадорских источников на русском языке. И желательно это проверять у нас, потому что иногда появляется информация, не соответствующая действительности», — заявил Спринчан.

По словам посла, в посольство поступают звонки от россиян, которые находятся в Эквадоре как туристы. Вопросы касаются, в основном, безопасности передвижения.

До этого посол России Владимир Спринчан заявил, что ситуация в Эквадоре стабилизируется.

Ранее политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре.

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