Посольство выпустило рекомендации для россиян в Эквадоре

Посольство России опубликовало рекомендации россиянам, которые находятся в Эквадоре. Об этом заявил посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан, передает газета «Известия».

«Рекомендуем избегать мест вблизи тюрем, вокруг которых чаще всего происходят столкновения преступников с силовиками. Я прошу внимательно следить за нашей информацией и за информацией из эквадорских источников на русском языке. И желательно это проверять у нас, потому что иногда появляется информация, не соответствующая действительности», — заявил Спринчан.

По словам посла, в посольство поступают звонки от россиян, которые находятся в Эквадоре как туристы. Вопросы касаются, в основном, безопасности передвижения.

До этого посол России Владимир Спринчан заявил, что ситуация в Эквадоре стабилизируется.

Ранее политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре.