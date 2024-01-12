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США ввели санкции против физлица и трех юрлиц РФ из-за «ракет из КНДР»

Госдеп: США ввели санкции против физлица и трех юрлиц РФ из-за ракет из КНДР

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Leonhard Foeger/Reuters

США ввели санкции против одного физического и трех юридических лиц РФ из-за якобы передачи Российской Федерации ракет из Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Как говорится в документе, в санкционный список внесли государственную авиакомпанию «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка, расположенных в Астраханской области. Согласно заявлению Блинкена, под санкции попали лица, якобы «причастные к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР».

В начале января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

Он также сказал, что Соединенные Штаты поставят вопрос о якобы произошедшей «оружейной сделке» между Москвой и Пхеньяном в Совбез ООН и наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР.

Ранее политолог указал на сложности в доставке снарядов из КНДР в Россию.

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