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В ЕС могут пойти на очередную уступку Венгрии ради финансирования Украины

FT: ЕК готова ввести аудит помощи Украине ради согласия Венгрии

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Global Look Press

Европейская комиссия готова ввести аудит помощи Украине ради согласия Венгрии на продолжение этого финансирования. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

В обновленный проект увеличения военного бюджета Европейского союза предполагается внести пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, который будет теперь подвержен аудиту — чиновники ЕС будут следить, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования Евросоюза для их получения.

Такая конфигурация позволит премьер-министру Венгрии заблокировать продолжение помощи Украине в том случае, если будут обнаружены нарушения или другие проблемы со стороны Украины.

Высокопоставленный венгерский источник считает, что такие условия могут устроить Орбана. Такой рискованный вариант оценивается, тем не менее, как не такой затратный по сравнению с созданием сложных структур в обход Венгрии.

До этого в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

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