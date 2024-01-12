Президент России Владимир Путин попросил прокуроров усилить борьбу с преступностью и экстремизмом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры, передает пресс-служба Кремля.

«Следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета», — сказал он.

По словам главы государства, в условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание необходимо уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики.

В ноябре 2023 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что число преступлений в России снизилось на треть в сравнении с 2000 годом.

До этого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан.

Ранее психиатр назвал причины всплеска преступности после новогодних праздников.