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Путин попросил прокуроров усилить борьбу с преступностью и экстремизмом

Путин попросил прокуроров усилить борьбу с преступностью и экстремизмом

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил прокуроров усилить борьбу с преступностью и экстремизмом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры, передает пресс-служба Кремля.

«Следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета», — сказал он.

По словам главы государства, в условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание необходимо уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики.

В ноябре 2023 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что число преступлений в России снизилось на треть в сравнении с 2000 годом.

До этого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан.

Ранее психиатр назвал причины всплеска преступности после новогодних праздников.

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