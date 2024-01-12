Госдеп не в курсе, что США покупают российскую нефть

Государственный департамент США ничего не знает о возобновлении закупок российской нефти американскими покупателями. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

«Я не видел этих сообщений, и я бы не поверил, что они имеют какую-то состоятельность», — утверждает Пател.

Впрочем, он добавил, что планирует после пресс-конференции проверить эту информацию.

Согласно данным американской статистической службы, Соединенные Штаты в октябре 2023 года впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре сделали повторную закупку.

Отмечается, что в октябре 2023 года Вашингтон приобрел 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила $2,7 млн. Таким образом, США закупили нефть по цене (около $73 за баррель), превышающей потолок цен на российскую нефть, который был установлен в ЕС по настоянию США — $60.

До этого энергетик объяснил, как российская нефть могла оказаться в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.