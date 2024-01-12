Путин потребовал обеспечить законность президентских выборов в России

Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в РФ выборах главы государства. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры, передает пресс-служба Кремля.

«Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России», — сказал лидер РФ в видеообращении.

По его словам, общество и государство высоко ценят работу прокуроров, а также надеются, что они будут и дальше достойно, принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу.

Путин также пожелал руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде.

Накануне председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.