США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер

США призвали власти Ирана немедленно освободить захваченный в Оманском заливе нефтяной танкер. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател, передает ТАСС.

Он также назвал захват танкера незаконным. По словам Патела, подобные действия иранской стороны «направлены на подрыв международной торговли».

11 января иранское агентство Tasnim сообщило, что Военно-морские силы Ирана задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива. В свою очередь, в министерстве судоходства и островной политики Греции заявили, что был захвачен нефтяной танкер St Nikolas, связанный с греческой судоходной компанией Empire Navigation. Экипаж этого судна состоит из 18 моряков-филиппинцев и капитана-грека.

До этого Военно-морские силы США обвинили иранский Корпус стражей исламской революции в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.