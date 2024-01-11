Новым главой МИД Франции стал Стефан Сежурне

Новым главой МИД Франции стал лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», — уточнили в сообщении.

Политик родился 26 марта 1985 года в Версале. С 2014 года он являлся советником Эммануэля Макрона, который вначале занимал пост министра экономики, а затем одержал победу на президентских выборах.

В начале января во Франции назначили нового премьер-министра — 34-летнего Габриэля Атталя. До этого на этот пост никогда не назначали столь молодого политика. Оппозиция уже раскритиковала это решение Макрона, назвав нового премьера «пресс-секретарем» президента. Новый глава кабинета министров сменил на этом посту Элизабет Борн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.