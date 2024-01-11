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Новым главой МИД Франции стал Стефан Сежурне

BFMTV: новым главой МИД Франции назначили Стефана Сежурне

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Benoit Tessier/Reuters

Новым главой МИД Франции стал лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», — уточнили в сообщении.

Политик родился 26 марта 1985 года в Версале. С 2014 года он являлся советником Эммануэля Макрона, который вначале занимал пост министра экономики, а затем одержал победу на президентских выборах.

В начале января во Франции назначили нового премьер-министра — 34-летнего Габриэля Атталя. До этого на этот пост никогда не назначали столь молодого политика. Оппозиция уже раскритиковала это решение Макрона, назвав нового премьера «пресс-секретарем» президента. Новый глава кабинета министров сменил на этом посту Элизабет Борн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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