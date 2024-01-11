В Минобороны Украины заявили о неприемлемости задержки закона о мобилизации

Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров назвал неприемлемым торможение законопроекта о мобилизации на Украине и объявил о готовности откорректированного варианта. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Критически важные для государства вопросы мобилизации <...> политизируются и тормозятся», — утверждает министр.

По мнению Умерова, в настоящее время вопрос воинского учета и призыва в Вооруженные силы Украины приобретает критическую значимость для страны.

«Это недопустимо», — считает глава оборонного ведомства.

Согласно его информации, сейчас уже готова новая редакция законопроекта о мобилизации с учетом всех согласованных инициатив, в ближайшее время документ готовы внести на официальное согласование.

Перед этим резонансный законопроект о новых правилах мобилизации на Украине отозвали с рассмотрения. Ужесточение норм призыва и мер против уклонистов встретило критику в обществе и Раде, хотя связано с необходимостью пополнить ряды ВСУ. В проекте нашли нарушения конституции и коррупционные риски. Почему на Украине ужесточают правила мобилизации и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев оценил меры украинского правительства по мобилизации граждан.