Запад совершил преступление, сорвав переговоры по мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией весной 2022 года. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди», — отметила она.

По словам подполковника, мир уже почти «был в руках» участников переговоров, но Запад настоял на продолжении военных действий. Квятковски подчеркнула, что возможности упущены и теперь, даже при условии наступления мира Украина многое потеряет, потому что «Россия уже не та, какой она была». Эксперт добавила, что российская армия достигла лучшей формы, в РФ наладили военное производство и сумели преодолеть западные рестрикции.

В октябре экс-аналитик Пентагона предсказала потерю интереса США к Украине. Экс-сотрудник американского оборонного ведомства предположила, что день начала конфликта в Израиле стал худшим для ВСУ.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.