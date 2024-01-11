Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении оценили инициативу Азербайджана о мирном договоре без посредников

Армянский депутат Кочарян назвал заманчивой идею Алиева о мире без посредников

close
100%
Depositphotos

Предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о заключении мирного соглашения с Арменией без посредников является «заманчивым» для обеих сторон. Такое заявление сделал руководитель постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, передает РИА Новости.

«Это очень заманчивое предложение и для нас, и для них, так как мы должны иметь возможность разговаривать друг с другом», — отметил законодатель.

По его словам, азербайджанский лидер считает, что для выполнения условий мирного договора не нужны гаранты. Армянский парламентарий пояснил, что для этого создаются различные международные организации.

«Для чего существуют международные платформы? Чтобы закрепить эти гарантии сначала в тексте, а затем действиями, исходящими из текста», — подчеркнул Кочарян.

В то же время он указал, что подобные гарантии должны поддерживаться определенными силами. В качестве примера он привел попытки стран-посредников предотвратить эскалацию конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

По словам законодателя, тогда третьи государства поддержали инициативу о создании специальной системы мониторинга ситуации в регионе. Данная платформа была предназначена для предотвращения инцидентов на этой территории, рассказал парламентарий.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что не видит необходимости в привлечении посредников для подписания мирного договора с Арменией. Как передает ТАСС со ссылкой на главу республики, это должно быть соглашение только между «двумя суверенными государствами».

Ранее в Азербайджане назвали неприемлемой инициативу Армении о делимитации границы по картам 70-х годов прошлого века.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами