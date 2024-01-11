В Армении оценили инициативу Азербайджана о мирном договоре без посредников

Предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о заключении мирного соглашения с Арменией без посредников является «заманчивым» для обеих сторон. Такое заявление сделал руководитель постоянной комиссии армянского парламента по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, передает РИА Новости.

«Это очень заманчивое предложение и для нас, и для них, так как мы должны иметь возможность разговаривать друг с другом», — отметил законодатель.

По его словам, азербайджанский лидер считает, что для выполнения условий мирного договора не нужны гаранты. Армянский парламентарий пояснил, что для этого создаются различные международные организации.

«Для чего существуют международные платформы? Чтобы закрепить эти гарантии сначала в тексте, а затем действиями, исходящими из текста», — подчеркнул Кочарян.

В то же время он указал, что подобные гарантии должны поддерживаться определенными силами. В качестве примера он привел попытки стран-посредников предотвратить эскалацию конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

По словам законодателя, тогда третьи государства поддержали инициативу о создании специальной системы мониторинга ситуации в регионе. Данная платформа была предназначена для предотвращения инцидентов на этой территории, рассказал парламентарий.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что не видит необходимости в привлечении посредников для подписания мирного договора с Арменией. Как передает ТАСС со ссылкой на главу республики, это должно быть соглашение только между «двумя суверенными государствами».

Ранее в Азербайджане назвали неприемлемой инициативу Армении о делимитации границы по картам 70-х годов прошлого века.