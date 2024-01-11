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В МИД РФ сочли, что СБ ООН не может выполнить мандат по ситуации в Газе из-за США

МИД РФ: СБ ООН не может выполнить мандат в Газе из-за противодействия США

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Совет безопасности ООН не выполняет мандат по ситуации в секторе Газа из-за действий США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Стараниями американцев обе принятые резолюции СБ ООН (2712 и 2720) не содержат ключевого требования о немедленном и повсеместном прекращении огня, а потому обречены «оставаться на бумаге», — заявляет министерство.

В МИД РФ обратили внимание, что Россия продолжает предпринимать усилия на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН для срочного прекращения огня, налаживания гуманитарного доступа и восстановления политического горизонта в области палестино-израильского урегулирования.

До этого российском дипведомстве заявили о риске разрастания палестино-израильского конфликта и перерастания его в кризис регионального масштаба. Дипломаты также предупредили, что есть угроза массовой миграции палестинцев из сектора Газа и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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