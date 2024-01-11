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В МИД России заявили о риске разрастания палестино-израильского конфликта

МИД РФ: палестино-израильский конфликт грозит стать кризисом всего региона

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Конфликт между Палестиной и Израилем грозит расшириться до кризиса всего ближневосточного региона, затронув Ливан, Ирак и Сирию. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел России.

«Кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта рискует перерасти в кризис регионального масштаба», — указывается в публикации.

Еще в дипведомстве спрогнозировали риск эскалации противостояния в Ливане, САР, Ираке, а также в Красном море.

Кроме того, в МИД предупредили, что есть угроза массовой миграции палестинцев из сектора Газа и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию.

В конце декабря палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что конфликт между Палестиной и Израилем может перейти и в другие страны Ближнего Востока, это не исключено. По его словам, на границе с Ливаном сейчас очень напряженная ситуация между Израилем и ливанской военизированной организацией «Хезболла».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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