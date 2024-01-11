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Власти Украины отозвали из Рады законопроект о мобилизации

Депутат Железняк: кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о мобилизации

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кабинет министров Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кабинет министров Украины проголосовал за отзыв законопроекта», — написал он.

По словам Железняка, статус законопроекта будет изменен на «отозванный» в ближайшее время.

Накануне стало известно, что в проекте нашли нарушения конституции и коррупционные риски. Почему на Украине ужесточают правила мобилизации и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что фракция партии «Слуга народа» решила отправить законопроект о мобилизации на доработку. По данным местного издания «Зеркало недели», в Раде не хватило голосов для принятия документа в его текущем виде.

10 января на Украине раскритиковали доработанный законопроект о мобилизации.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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