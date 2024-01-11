РФ предупредила Эквадор о последствиях отправки российской техники в США

Посольство РФ в Эквадоре уведомило руководство республики, что передача российской техники США будет расцениваться как недружественный шаг. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава дипломатической миссии Москвы в Кито Владимир Спринчан.

«До властей Эквадора довели позицию РФ, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства», — указал Спринчан, имея в виду возможные поставки данной техники на Украину.

Он добавил, что также сотрудники дипломатической миссии предупредили руководство Эквадора о последствиях соответствующего решения. Москва будет расценивать реализацию этой инициативы как недружественный шаг со стороны Кито, уточнил посол.

Представитель РФ подчеркнул, что российские дипломаты внимательно наблюдают за ситуацией. Тем не менее сотрудничество в военно-технической сфере является «достаточно закрытой» темой.

В конце Спринчан обратил внимание, что эквадорское правительство заявляло о своем нейтралитете в вопросе конфликта на Украине. Однако отправка российской техники в США, откуда она может попасть в зону боевых действий, приведет к нарушению позиции республики.

11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что до конца месяца власти страны произведут обмен старой российской и украинской техники на современное оборудование из США. При этом глава государства подчеркнул, что речь идет о машинах общей стоимостью $200 млн.

Ранее в Белом доме оценили возможность отправить американских военных в Эквадор на фоне беспорядков.