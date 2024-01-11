Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе

Tasnim: ВМС Ирана задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Военно-морские силы Ирана задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива», — уточнили в сообщении.

В четверг, 11 января, в Британии сообщили о проникновении неизвестных на судно у берегов Омана.

Накануне хуситы провели «крупнейшую атаку» по западным кораблям в Красном море с помощью залпа из дронов-камикадзе и различных ракет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву.

Ранее военно-морские силы США обвинили иранский Корпус Стражей Исламской Революции в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами