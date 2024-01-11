Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе

Военно-морские силы Ирана задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива», — уточнили в сообщении.

В четверг, 11 января, в Британии сообщили о проникновении неизвестных на судно у берегов Омана.

Накануне хуситы провели «крупнейшую атаку» по западным кораблям в Красном море с помощью залпа из дронов-камикадзе и различных ракет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву.

Ранее военно-морские силы США обвинили иранский Корпус Стражей Исламской Революции в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов.