На премьер-министра Украины составили протокол

Правоохранительные органы Украины составили протокол на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля в связи с разглашением информации об обличителе коррупции. Об этом сообщается в Telegram-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

«Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей», — говорится в публикации.

В заявлении уточняется, что протокол составил лично глава агентства Александр Новиков. При этом, по данным надзорного органа, председатель украинского правительства получил сведения о коррупции от представителя комиссии по регулированию азартных игр.

Работник оповестил Шмыгаля о противоправных действиях руководителя упомянутой комиссии, после чего премьер-министр поручил разобраться с ситуацией. Однако человеком, к которому он обратился, оказался сам предполагаемый нарушитель.

В случае признания вины председателю правительства грозит штраф, а также лишение права занимать ряд государственных должностей в течение одного года. В то же время Шмыгаля могут внести в Единый государственный реестр лиц, уличенных в коррупции или связанных с коррупционными правонарушениями.

Ранее в министерстве обороны Украины заявили о масштабной коррупции в армии страны.