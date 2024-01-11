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Пашинян согласился запретить азартные игры для армянских военных

Sputnik: премьер Армении Пашинян поддержал запрет на азартные игры для военных

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Tigran Mehrabyan/Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал предложение запретить военнослужащим страны азартные игры. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

С такой инициативой перед главой правительства выступил глава следственного комитета республики Аргишти Кярамян. «В вооруженных силах [Армении] есть много проблем и инцидентов, выясняя которые, следствие выходит на эту проблему», — отметил премьер.

Согласно новому законопроекту Армении, все игровые автоматы, сайты и приложения на территории страны должны встроить автоматические запреты для игроков.

Пока ограничения действуют только в отношении лиц до 21 года, а также граждан, получающих государственные пособия и признанных судом ограниченно дееспособными из-за зависимости от азартных игр.

В закон также предлагается прописать этапы внедрения специального алгоритма, который будет контролировать, чтобы общая сумма выигрышей была равной 90% ставок — не адресно одному игроку, а случайным образом за определенный период времени.

Правительство предложит парламенту принять эти изменения со вступлением в силу с 1 июля 2024 года или с 1 января 2025 года.

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