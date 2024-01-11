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Политолог: Дальний Восток играет важную роль в развитии всей страны

Политолог Мартынов: развитие Дальнего Востока идет прорывными темпами

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Россия в условиях колоссального давления извне демонстрирует рост экономических показателей. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря развитию Дальнего Востока. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил политолог Алексей Мартынов, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с предпринимателями в Хабаровске.

«На встрече с предпринимателями затрагивалась тема развития Дальнего Востока, которое в последнее время ведется прорывными темпами. Это стало возможным благодаря государственным программам, которые начали реализовываться около 10 лет назад. Мы видим множество качественных улучшений в регионе, например, рост численности населения», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что главная цель государства и лично президента — увеличение благосостояния граждан: повышение доходов, улучшение качества жизни, развитие медицины и образования.

Накануне глава государства прибыл в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов. Главе государства показали комплексные планы развития населенных пунктов. Кроме того, российский лидер пообщался с представителями регионального бизнеса, посетил мультипликационную студию и обсудил вопрос формирования креативных кластеров в регионах.

Ранее Путин объявил о запуске сайта Nature.kremlin.ru о заповедных территориях.

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