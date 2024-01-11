Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии продлило срок закрытия автодорожных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 11 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает ТАСС.

«Закрытие восточной границы продлится до 11 февраля», — сказано в сообщении.

10 января глава минсельхоза Финляндии Сари Эссайя заявляла, что Финско-российская граница останется закрытой еще на месяц.

9 января руководитель министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объявила, что Хельсинки не будут открывать КПП на границе с Россией с 14 января.

Граница между двумя странами закрыта с 15 декабря. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал в интервью Yle, что ситуация на границе требует дополнительных мер, поскольку действия России «принципиально не поменялись».

До этого жительница Карелии, волонтер помощи Донбассу и военнослужащим Татьяна в эфире Tsargrad.tv рассказала об отношении граждан Финляндии к закрытию границы с Россией. По ее мнению, власти республики, полностью контролируемые Вашингтоном, не слышат простой народ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.