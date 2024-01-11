Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД Финляндии продлило срок закрытия КПП на границе с Россией

МВД Финляндии продлило до 11 февраля закрытие КПП на границе с Россией

close
100%
Lehtikuva/Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии продлило срок закрытия автодорожных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 11 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает ТАСС.

«Закрытие восточной границы продлится до 11 февраля», — сказано в сообщении.

10 января глава минсельхоза Финляндии Сари Эссайя заявляла, что Финско-российская граница останется закрытой еще на месяц.

9 января руководитель министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объявила, что Хельсинки не будут открывать КПП на границе с Россией с 14 января.

Граница между двумя странами закрыта с 15 декабря. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал в интервью Yle, что ситуация на границе требует дополнительных мер, поскольку действия России «принципиально не поменялись».

До этого жительница Карелии, волонтер помощи Донбассу и военнослужащим Татьяна в эфире Tsargrad.tv рассказала об отношении граждан Финляндии к закрытию границы с Россией. По ее мнению, власти республики, полностью контролируемые Вашингтоном, не слышат простой народ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами