Cийярто анонсировал встречу с Кулебой на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в городе Ужгород 29 января. Его слова приводит телеканал ATV.

Как подчеркнул Сийярто, в ходе визита будет обсуждаться подготовка встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, мы встретимся с украинским коллегой с министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации», — сказал глава МИД Венгрии.

До этого замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что встреча премьер-министра Виктора Орбана с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется, однако время для нее еще не пришло.

По его словам, при подготовке встречи двух лидеров Будапешт поставил условие, что сперва нужно согласовать механизмы урегулирования существующих вопросов.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Орбаном в Аргентине.