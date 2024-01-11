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ЦИК РФ предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты

Памфилова: ЦИК предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ведомство после проведения избирательной кампании обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы его не использовали преждевременно. Ее слова на заседании комиссии передает ТАСС.

Глава ЦИК РФ отметила, что в законодательстве есть понятия «выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат», в связи с чем есть определенное недопонимание вокруг статуса кандидата в президенты.

«Мы со своими коллегами посоветовались и после уже избирательной кампании попросим, обратимся с предложением к нашим законодателям, чтобы все-таки упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты», — сказала Памфилова.

По ее словам, в прошлых и нынешней кампаниях наблюдались ситуации, когда выдвигавшиеся люди, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, уже называли себя кандидатами.

Памфилова также сообщила, что в избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

5 января Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата в президенты.

До этого сообщалось, что подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, нынешнего главы государства Владимира Путина еще из 13 регионов страны поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Известно, что подписные листы были направлены из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей и Пермского края.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.

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