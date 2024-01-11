Стала известна реакция Шольца на назначение нового премьера Франции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц удивился назначению на пост премьер-министра Франции 34-летнего Габриэля Атталя, который стал самым молодым в истории Франции главой правительства. Об этом сообщает Euractiv.

«Канцлер был удивлен, как и многие наблюдатели с французской стороны, когда было объявлено о выборе», — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос о возрасте нового премьера.

Как пишет газета, «выбор относительно неопытного кандидата вызвал некоторое недоумение в Берлине». В то же время немецкие политики сообщили Euractiv, что в ФРГ считают Атталя «сторонником франко-германской дружбы» и ожидают преемственности в рамках его мандата перед выборами в Европарламент.

Так, премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер, которая работала с Атталем, когда он был главой министерства образования, оценила его как «защитника франко-германской дружбы», который будет «продвигать сотрудничество между двумя странами», отмечается в материале.

7 января стало известно, что французский президент намерен провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств.

Ранее сообщалось, что французы охотнее бы выпили пива с Ле Пен, чем с Макроном.