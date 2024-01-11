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Алиев посчитал неприемлемой инициативу Армении о делимитации границы

Алиев: план Армении по делимитации границы по картам 70-х годов неприемлем

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David Mdzinarishvili/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посчитал неприемлемой инициативу армянских властей о делимитации границы между странами на основании карт 70-х годов прошлого века. Его слова передает «Интерфакс».

Как отметил глава государства, за точку отсчета при решении данного вопроса необходимо взять период создания Азербайджанской Демократической Республики или момент ее «советизации». При этом он подчеркнул, что указанные периоды стоит выбрать при использовании именно политической методологии.

«Если мы отдаем предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какие были карты в начале XX века, построим свою работу на этих картах», — добавил Алиев.

Он подчеркнул, что активизация работы комиссий по согласованию границ Азербайджана и Армении зависит от создания специальных экспертных групп. По словам президента, подобные группы специалистов нужны для обхода спорных вопросов.

Также глава республики обратил внимание на условный характер текущей границы между двумя государствами. Более того, Алиев призвал создать рабочую группу для урегулирования вопроса анклавов. По его словам, нужно благоустроить дороги, ведущие к этим территориям, и поселить там людей.

Ранее в министерстве иностранных дел Армении заявили о регрессе в переговорах по заключению мирного соглашения с Азербайджаном.

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