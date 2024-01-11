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Политолог: голода в Германии не будет, но бедных станет больше

Политолог Перла: из-за антироссийских санкций бедных в Германии станет больше

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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал протесты фермеров в Германии. По его мнению, голод стране не грозит, однако происходящее ставит крест на продовольственной безопасности.

Кроме того, считает политолог, к кризису в ФРГ привели антироссийские санкции, в результате которых себестоимость производства сельскохозяйственной продукции заметно возросла, что в свою очередь отразилось на ценниках в супермаркетах.

«Те же протесты фермеров приведут не к тому, что в магазинах исчезнут брецели. А к тому, что большое количество этих фермеров останется без работы. В общем, голода не будет, но бедных станет больше», — подчеркнул Перла.

8 января сотни тракторов перекрыли дороги в Германии во время протестов фермеров за отмену налогов. Власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для сельхозпроизводителей. В связи с этим Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в аграрном секторе.

Днем ранее в Германии прошла забастовка машинистов.

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