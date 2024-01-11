Путин пообещал посетить Курильские острова

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. Его слова приводит ТАСС.

По мнению российского лидера, нужно развивать туристический кластер Курильских островов.

«Там очень интересно, говорят. Не был там ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», — сказал Путин.

10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой. Глава государства признавался, что еще не смог побывать во всех регионах страны и хотел бы посетить именно Чукотку.

До этого Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. Руководитель Росприроднадзора отметила, что экология в Российской Федерации перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Радионова поблагодарила главу государства за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению нацпроекта «Экология».

Ранее Путин поговорил с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».