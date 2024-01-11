Нарышкин заявил, что США активизируют работу по формированию пятой колонны в РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты намерены активизировать работу с российскими гражданами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы российского президента. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, по мере приближения выборов президента РФ в американских властных структурах изобретают все более изощренные методы незаконного вмешательства в демократические процедуры.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходило с 7 декабря по 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».