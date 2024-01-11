Президент Румынии заинтересовался должностью главы Евросовета

Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен бороться за должность главы Европейского совета после того, как пост покинет Шарль Мишель, который будет баллотироваться на выборах в Европарламент. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Президентские полномочия Клауса Йоханниса истекают в конце 2024 года, и он не планирует баллотироваться на новый срок, отмечается в материале. Однако, пишет Bloomberg, его шансы занять пост главы Евросовета могут уменьшиться, если председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, так как оба политика представляют Европейскую народную партию.

В офисе президента Румынии отказались комментировать эту информацию, отмечает агентство.

До этого сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель может уйти с занимаемого поста на несколько месяцев раньше срока. Политик намерен принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня, в качестве представителя возглавляемой им партии «Реформаторское движение». В случае прохождения в Европарламент Мишель планирует отказаться от поста главы Евросовета, поскольку занимать оба поста одновременно запрещено правом ЕС.

Ранее стал известен еще один кандидат на пост главы Евросовета.