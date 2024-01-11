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США потребовали от Китая не вмешиваться в выборы на Тайване

Reuters: США послали сигнал Китаю не вмешиваться в выборы на Тайване

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Ann Wang/Reuters

Соединенные Штаты послали ясный сигнал Китаю, что выступают против любого вмешательства или влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Собеседник агентства на условиях анонимности подчеркнул, что Вашингтон не принимает чью-либо сторону на выборах и не имеет фаворита в президентской гонке.

«Мы выступаем против любого внешнего вмешательства или влияния на выборы на Тайване… Независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется прежней, и наши прочные неофициальные отношения также продолжатся», — сказал он.

По словам чиновника, Пекин «станет провокатором, если решит действовать дополнительным военным давлением или принуждением».

Он предупредил, что нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе «нанесет серьезный ущерб мировой экономике, а последствия повлияют на экономику всех стран мира».

До этого в США предрекли военное давление на Тайвань со стороны Китая после выборов на острове. При этом источник предположил, что Пекин может подождать с ответной реакцией до 20 мая, когда следующий президент Тайваня вступит в должность и произнесет инаугурационную речь.

Ранее сообщалось, что Байден отправит делегацию в Тайбэй после выборов на Тайване.

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