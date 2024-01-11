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ЕС начал запугивать страны Европы Трампом

European Conservative: ЕС пугает Европу Трампом ради оборонного фонда

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Sergio Flores/Reuters

Евросоюзу понадобилось создать общий оборонный фонд в размере €100 млрд, потому что есть вероятность остаться без поддержки США при возвращении к власти Дональда Трампа. Об этом пишет The European Conservative, ссылаясь на сообщение комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона.

Бретон заявил, что если Европа не обезопасит себя, то Россия ее «захватит». Также политик связал этот вопрос с оказанием поддержки Киеву.

Политик настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами уже к весне. Автор статьи напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о невозможности поставить необходимое количество боеприпасов в срок.

До этого бывший юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что Дональд Трамп представляет величайшую угрозу демократии в истории страны. Он призвал американцев относиться к Трампу «очень серьезно».

10 января сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут.

Ранее прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете.

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