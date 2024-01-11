Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США намерены потребовать от Зеленского более четкого плана боевых действий

Bloomberg: США потребуют от Зеленского четкого плана боевых действий в Давосе

close
100%
Susan Walsh/Pool/Reuters

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина «отточила» план боевых действий против России, поскольку они продолжаются уже третий год и, как ожидается, представители Вашингтона поднимут этот вопрос перед Владимиром Зеленским на международном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет Bloombeg.

По данным источников агентства, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, скорее всего, обсудит этот вопрос с президентом Украины, а другие официальные лица продолжат настаивать на проработке стратегии боевых действий в ближайшие недели.

«Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Более 110 миллиардов долларов помощи Киеву со стороны Европы и США по-прежнему задерживаются, а контрнаступление Украины в прошлом году, активно поддержанное американскими и европейскими вооружениями и обучением, не привело к крупному прорыву», — отмечается в материале.

Кроме этого, в США обеспокоены растущими разногласиями между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, которые замедляют разработку стратегии в борьбе с Россией, говорится в тексте.

«Поскольку решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, союзники Киева заявляют, что разработка четкой военной стратегии, позволяющей защитить текущие позиции, а затем прорвать российскую оборону, имеет решающее значение», — пишет Bloomberg.

Ранее в США объяснили план Зеленского по изоляции Крыма.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами