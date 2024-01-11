США намерены потребовать от Зеленского более четкого плана боевых действий

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина «отточила» план боевых действий против России, поскольку они продолжаются уже третий год и, как ожидается, представители Вашингтона поднимут этот вопрос перед Владимиром Зеленским на международном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет Bloombeg.

По данным источников агентства, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, скорее всего, обсудит этот вопрос с президентом Украины, а другие официальные лица продолжат настаивать на проработке стратегии боевых действий в ближайшие недели.

«Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Более 110 миллиардов долларов помощи Киеву со стороны Европы и США по-прежнему задерживаются, а контрнаступление Украины в прошлом году, активно поддержанное американскими и европейскими вооружениями и обучением, не привело к крупному прорыву», — отмечается в материале.

Кроме этого, в США обеспокоены растущими разногласиями между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, которые замедляют разработку стратегии в борьбе с Россией, говорится в тексте.

«Поскольку решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, союзники Киева заявляют, что разработка четкой военной стратегии, позволяющей защитить текущие позиции, а затем прорвать российскую оборону, имеет решающее значение», — пишет Bloomberg.

Ранее в США объяснили план Зеленского по изоляции Крыма.