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Почти половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз

Reuters: 49% республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз

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Charles Krupa/AP

Почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos.

Согласно исследованию, Трамп является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли при этом поддерживают 12% республиканцев, а действующего губернатора Флориды Рона Десантиса — 11%.

В пользу предпринимателя Вивека Рамасвами выступили 4% участников опроса, а около 18% респондентов заявили, что не знают, кого поддержать.

Интернет-опрос проводился с 3 по 9 января, в нем принял участие 1941 американец из числа республиканских сторонников.

До этого бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что Трамп не должен быть «частью политического процесса» в стране, подчеркнув необходимость убрать имя экс-президента из бюллетеней в праймериз.

Американская газета Politico писала, что готовность Республиканской партии США поддержать Дональда Трампа на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь политика к тому, чтобы переизбраться.

Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск до праймериз в Колорадо.

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