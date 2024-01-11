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Хуситы назвали резолюцию по атакам в Красном море политической игрой

Лидер хуситов Хуси назвал резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море политигрой

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Screenshot/UN web TV

Хуситы из военизированной йеменской группировки «Ансар Алла» назвали принятую Советом безопасности ООН резолюцию с осуждением атак на суда в Красном море политической игрой и обвинили США в нарушении международного права. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление главы Высшего революционного комитета хуситов Мохаммеда Али аль-Хуси.

Накануне Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. В документе говорится, что СБ ООН решительно осуждает нападения на торговые и коммерческие суда, которых с 19 ноября 2023 года было не менее двух десятков.

Аль-Хуси подчеркнул, что СБ ООН следует заняться освобождением миллионов палестинцев, которые оказались под «израильско-американской осадой» в секторе Газа, а Израилю необходимо прекратить все атаки. По словам лидеров хуситов, то, что делают военные формирования Йемена, находится в рамках законной обороны.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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