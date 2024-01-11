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В ПМР пожаловались на давление пошлинами со стороны Молдавии

Красносельский: Молдавия таможенными пошлинами душит экономику Приднестровья

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Shutterstock

Введенные Молдавией таможенные пошлины усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию социального кризиса в непризнанной республике. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, сообщает РИА Новости.

В таможенной службе Молдавии заявили, что власти страны отменили предоставленные приднестровским компаниям льготы при уплате таможенного налога. Изменения налогового кодекса республики вступили в силу 1 января 2024 года.

«Молдова усиливает политику по удушению приднестровской экономики и провоцированию социального кризиса в Приднестровье», — отметил Красносельский, добавив, что имеющаяся финансовая и транспортная блокада, а также проблемы с импортом — это звенья одной цепи.

Глава государства также отметил, что для ввоза в ПМР запрещен большой перечень товаров, включая лекарства и медицинское оборудование.

До этого пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского сообщила, что Приднестровье может потерять до $5 млн из-за введения Молдавией таможенных пошлин на импорт.

Ранее конфликт произошел на границе Украины и Приднестровья.

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