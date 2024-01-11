Трамп: Путин и Си Цзиньпин являются очень умными людьми

Экс-президент США Дональд Трамп назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Выступая на митинге своих сторонников в штате Айова, Трамп заявил, что нынешний американский президент Джо Байден не может связать два предложения, представляю при этом ядерную державу. В то же время Путин и Си Цзиньпин являются очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за восхищение главой российского государства Владимиром Путиным.

17 декабря бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.