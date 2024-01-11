Президент Азербайджана назвал условие открытия границы с Арменией

Азербайджан не откроет границу с Арменией, если не будет открыт Зангезурский коридор. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, передает «Интерфакс Азербайджан».

Как считает Алиев, люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан, то есть через Армению в Нахчыван, отмечает агентство, должны проходить без какой-либо проверки, в противном случае «Армения навсегда останется тупиком».

«Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор. — «Газета.Ru») не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте», — цитирует его агентство.

Азербайджанский лидер также добавил, что если не будет запущен Зангезурский коридор, Ереван «получит от этого больше вреда, чем пользы».

Зангезурский коридор — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Армения этот проект не поддерживает.

10 января МИД Армении заявил, что видит частичный регресс в переговорах с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.