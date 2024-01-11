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В США опасаются результатов раскола между Зеленским и Залужным

Bloomberg: раскол между Зеленским и Залужным мешает разработке стратегии ВСУ

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Reuters

Высокопоставленные чиновники в США обеспокоены расколом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который замедляет разработку военной стратегии Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье агентства отмечается, что украинская армия занята разработкой плана на 2024 год, но ссора первых лиц препятствует этому.

В Вашингтоне хотят понять, как максимально эффективно оказывать поддержку Киеву, говорится в сообщении. Там указано, что союзники Украины надеются, что США поставит новый пакет помощи к февралю, хотя Белый дом пока не подавал подобных сигналов.

5 января автор книги о Зеленском Саймон Шустер объяснил, что усиление раскола между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошло из-за самоуверенности первого.

До этого глава российского МИД сказал, что конфликт Зеленского и Залужного является внутренним делом Украины.

Ранее в Британии заявили о ярости Зеленского из-за слов Залужного о провале ВСУ.

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