Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В посольстве КНР заявили, что Пекин выступает против любых контактов США с Тайванем

Пресс-секретарь посольства КНР: США должны прекратить контакты с Тайванем

close
100%
Thomas Peter/Reuters

США должны прекратить официальный контакт с Тайванем, Китай выступает против любых контактов между ними. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя информацию СМИ о планах отправки делегации США на Тайвань.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай выступает решительно против того, чтобы США имели любые официальные контакты с тайваньским регионом», — сказал Лю Пэнъюй, отметив, что Вашингтон должен соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике КНР и США.

Кроме того, США должны перестать посылать «ошибочные сигналы сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня», и воздерживаться от вмешательства в любой форме в выборы на острове, добавил он.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден отправит неофициальную делегацию в Тайбэй после выборов главы администрации Тайваня. Точные сроки визита и состав делегации неизвестны.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами