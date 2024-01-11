В посольстве КНР заявили, что Пекин выступает против любых контактов США с Тайванем

США должны прекратить официальный контакт с Тайванем, Китай выступает против любых контактов между ними. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя информацию СМИ о планах отправки делегации США на Тайвань.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай выступает решительно против того, чтобы США имели любые официальные контакты с тайваньским регионом», — сказал Лю Пэнъюй, отметив, что Вашингтон должен соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике КНР и США.

Кроме того, США должны перестать посылать «ошибочные сигналы сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня», и воздерживаться от вмешательства в любой форме в выборы на острове, добавил он.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден отправит неофициальную делегацию в Тайбэй после выборов главы администрации Тайваня. Точные сроки визита и состав делегации неизвестны.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.