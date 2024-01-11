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В Китае заявили, что готовы к взаимодействию с РФ для усиления влияния БРИКС

МИД Китая заявил о готовности к взаимодействию с РФ для усиления влияния БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Китай готов к сотрудничеству с Россией ради усиления влияния БРИКС и поддерживает проведение саммита БРИКС в 2024 году под председательством Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Китай полностью поддерживает Российскую Федерацию как председателя БРИКС в этом году в успешном проведении саммита БРИКС и готов работать с Россией для усиления международного влияния объединения», — сказал Ван И.

Он также добавил, что Китай стремится к многостороннему сотрудничеству на площадке объединения на новом, более высоком качественном уровне.

До этого Bloomberg сообщал, что включение в состав БРИКС новых государств, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, снизит зависимость стран — членов объединения от доллара и позволит игнорировать западные санкции. Почти четвертая часть кредитов Нового банка развития выдается в местной валюте, отметило агентство. Это является шагом к созданию денежных потоков, не зависящих от Вашингтона.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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