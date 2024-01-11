Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из «Слуги народа»

Заместитель руководителя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая заявила, что выходит из правящей партии «Слуга народа». Об этом со ссылкой на соцсети депутата сообщает РИА Новости.

По словам Безуглой, она написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа», так как не хочет иметь общие обязательства с депутатами фракции, которые «вонзают нож в спину». Политик заявила, что коллеги по депутатскому корпусу хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам национальной безопасности, а также не обращают внимание на большие потери в украинской армии из-за некомпетентного командования генералов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала командующего 10-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Василия Зубанича мясником и обвинила в крахе контрнаступления летом прошлого года.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.