Небензя: Россию беспокоит, что резолюция СБ ООН по хуситам приведет к военным действиям

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва обеспокоена тем, что принятая Советом Безопасности по инициативе США резолюция по Красному морю послужит поводом для развязывания боевых действий в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат назвал «сомнительным» принятый Совбезом документ. Отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли Россия, что резолюция откроет дверь для военных действий, Небензя подчеркнул, что именно это и вызывает беспокойство Москвы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция, осуждающая атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, не может рассматриваться как легитимизирующая действия возглавляемой США коалиции.

До этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к проекту резолюции.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.