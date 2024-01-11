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CBS News: украинские власти боятся, что потерпят поражение без американской помощи

CBS News: власти Украины боятся, что проиграют без военной помощи США

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Власти в Киеве испытывают страх перед тем, что без помощи США Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. Об этом заявил находящийся в украинской столице корреспондент американского телеканала CBS News Крис Ливси.

По словам журналиста, Киев находится в ужасе. Ливси привел в качестве аргумента слова анонимного украинского депутата, сказавшей ему, что если США перестанут оказывать военную помощь, то Украине наступит конец.

Ранее сообщалось, что НАТО обещает Украине военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет больше конкретики в том, что касается вопроса о вступлении Киева в НАТО. По его словам, Украина хотела бы получить усиление противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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