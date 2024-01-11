В Австрии оппозиция осудила выступление Зеленского

Решение Австрии дать слово в парламенте страны президенту Украины Владимиру Зеленскому, при этом не дав выступить представителю России, противоречит нейтральному статусу республики. С таким заявлением выступил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, сообщает телеканал ORF.

«Если мы идем на это, то нужно пригласить и вторую сторону, выслушать ее. <…> Давать слово только одной стороне — это противоречит принципу нейтралитета. Это понятно каждому», — сказал Кикль, добавив, что парламент Австрии не место для воюющих сторон.

Политик отметил, что существует много международных площадок, на которых Украина могла бы выступить.

Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Австрии в марте прошлого года. Сразу после начала речи украинского лидера депутаты оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы покинули зал в знак протеста.

В октябре в Австрии заявили, что поражение украинской армии в конфликте с Россией приведет к крушению режима Зеленского.

Ранее в РФ усомнились в нейтралитете Швейцарии.