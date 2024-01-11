Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция, осуждающая атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, не может рассматриваться как легитимизирующая действия возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, российская сторона еще раз подчеркивает, что данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой «коалиции», которая состоит из США и их сателлитов. Третий параграф резолюции, отметил дипломат, не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак.

Кроме того, Небензя выразил сожаление тем, что в принятую резолюцию, несмотря на настойчивые просьбы целого ряда делегаций, так и не было включено упоминание бедственной ситуации в секторе Газа, являющейся реальной первопричиной нестабильности в Красном море.

Небензя отметил, что подобный подход авторов резолюции искажает причинно-следственную связь и придает документу выраженный политизированный и несбалансированный характер.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к проекту резолюции.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.