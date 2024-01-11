Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США

Небензя: резолюция СБ ООН по хуситам не легитимизирует действия коалиции США

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция, осуждающая атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, не может рассматриваться как легитимизирующая действия возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, российская сторона еще раз подчеркивает, что данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой «коалиции», которая состоит из США и их сателлитов. Третий параграф резолюции, отметил дипломат, не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак.

Кроме того, Небензя выразил сожаление тем, что в принятую резолюцию, несмотря на настойчивые просьбы целого ряда делегаций, так и не было включено упоминание бедственной ситуации в секторе Газа, являющейся реальной первопричиной нестабильности в Красном море.

Небензя отметил, что подобный подход авторов резолюции искажает причинно-следственную связь и придает документу выраженный политизированный и несбалансированный характер.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к проекту резолюции.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами