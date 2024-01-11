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Совбез ООН не принял поправки России к резолюции о хуситах

СБ ООН отказался принимать в резолюцию о хуситах поправки России

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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Совет Безопасности ООН отклонил принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, которая требовала от хуситов немедленного прекращения атаки на суда, сообщает РИА Новости.

Проект резолюции, предложенный Вашингтоном и Токио, осуждает атаки хуситов на торговые суда и требует, чтобы те немедленно прекратили все нападения.

Россией было предложено три поправки к тексту. Так, предлагалось добавить пункт о том, что все положения резолюции не должны становиться прецедентом или же устанавливать новые нормы международного права.

Также Москва предложила заменить тезис о том, что Совбез ООН «принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства», положением, которое гласит, СБ ООН «в этой связи принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом».

Третья российская поправка предлагала добавить в резолюцию упоминание конфликта в секторе Газа. Российская сторона считала необходимым, чтобы в документе указывалось необходимость устранения коренных причин, включая конфликты, способствующие региональной напряженности, в том числе и конфликт в Газе.

Против всех трех российских поправок проголосовали только США и Великобритания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег йеменских хуситов от последствий за продолжение атак на суда в Красном море.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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