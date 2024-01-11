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Администрация США поддерживает конфискацию замороженных российских активов

Bloomberg: администрация Байдена поддерживает конфискацию активов России

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Shutterstock

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины. Об этом сообщается в статье агентства Bloomberg.

В записке, которую Совет национальной безопасности США отправил в комитет по международным отношениям сената, говорится, что «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать финансовые средства России. Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.

Bloobmerg отмечает, что поддержка Байденом подобного шага возникла после того, как республиканцы в конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму в более $60 млрд.

Администрация США также хочет согласовать такие меры с союзниками по «Большой семерке», особенно в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных российских активов и где идея их односторонней конфискации не вызвала особой поддержки.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что вопрос о конфискации российских активов рассматривается на уровне G7.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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