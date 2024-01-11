Премьер Израиля заявил об отсутствии планов по оккупации сектора Газа

Израиль не собираются оккупировать сектор Газа после окончания боевых действий или вытеснять гражданское население анклава. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Он отметил, что израильская армия борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, «и мы делаем это в полном соответствии с международным правом». Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что цель Израиля — избавить сектор Газа от боевиков ХАМАС и освободить заложников.

По его словам, военные Израиля пытаются свести к минимуму потери среди гражданского населения, «в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита».

Израильский премьер добавил, что армия страны призывает население сектора Газа покинуть районы боевых действий с помощью листовок, телефонных звонков, также она обеспечивает безопасные коридоры, при этом ХАМАС не позволяет палестинцам уехать.

До этого сообщалось, что США провели секретные переговоры с Катаром по израильским заложникам в Газе.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.