Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля заявил об отсутствии планов по оккупации сектора Газа

Нетаньяху: Израиль не намерен оккупировать сектор Газа и выселять палестинцев

close
100%
Ahmed Zakot/Reuters

Израиль не собираются оккупировать сектор Газа после окончания боевых действий или вытеснять гражданское население анклава. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Он отметил, что израильская армия борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, «и мы делаем это в полном соответствии с международным правом». Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что цель Израиля — избавить сектор Газа от боевиков ХАМАС и освободить заложников.

По его словам, военные Израиля пытаются свести к минимуму потери среди гражданского населения, «в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита».

Израильский премьер добавил, что армия страны призывает население сектора Газа покинуть районы боевых действий с помощью листовок, телефонных звонков, также она обеспечивает безопасные коридоры, при этом ХАМАС не позволяет палестинцам уехать.

До этого сообщалось, что США провели секретные переговоры с Катаром по израильским заложникам в Газе.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами