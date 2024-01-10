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НАТО обещает Украине военную помощь на миллиарды евро

НАТО обещает Украине военную помощь на миллиарды евро на 2024 год

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО обещает Украине военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Украина — НАТО.

В документе заседания, которое прошло в Брюсселе на уровне послов, не содержится информации о новых поставках оружия и не уточняется, сколько денежных средств будут перечислены Украине, отмечает агентство.

В нем говорится, что члены НАТО «дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь». Кроме того, в заявлении подчеркивается, что страны альянса «напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет больше конкретики в том, что касается вопроса о вступлении Киева в НАТО. По его словам, Украина хотела бы получить усиление противовоздушной обороны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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